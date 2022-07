Massimo Giletti | dove vive il conduttore | una dimora principesca | Ecco dove si trova

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 23 luglio 2022) Il nototelevisivoin una casa da sogno, vicino all’azienda di famiglia. Proviamo a scopriresie come è fatta. Leggiamo l’articolo insieme., dopo anni di servizio in Rai, conduce ormai da anni su La7 la trasmissione Non è l’Arena. Si tratta di un talk show di attualità e di approfondimento politico,in studio vengono ospitate opinioni diverse, spesso contrastanti tra loro. Il programma è finito spesso al centro della critica, anche per via delle vicende spinose di cui si è occupato in questi anni, e in ultimo del conflitto tra Russia e Ucraina, nella circostanza del qualesi è recato a ...