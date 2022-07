LIVE F1 | GP Francia 2022 in DIRETTA | la FP3 alle 13 00 | Ferrari in cerca di risposte

Leggi su oasport

(Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE DI OGGI SU TV8 IN CHIARO 12.27 “Con temperature che oggi sono arrivate a sfiorare i 56 gradi – per poco non si è eguagliato il caldo record avuto in Malesia nel 2016! – tutti i compound impiegati hanno performato bene. Mi sembra chiaro che la Soft sarà la mescola usata per la qualifica ed è interessante vedere che un secondo giro veloce sia possibile, raffreddando le gomme, alternando tra un giro veloce e l’altro grazie a un buon recupero di aderenza e performance. Questo si potrebbe tradurre in un risparmio sui set di gomme in qualifica, che potrebbe rivelarsi cruciale nell’ avere più medium e hard per l’intera strategia di gara“, ha dichiarato Mario Isola (responsabile Pirelli). 12.24 Da un punto di vista prestazionale i dati mostrano un gap fra le mescole stimabile in 0.6 secondi fra Soft e ...