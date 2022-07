Fronda nel M5S, Grillo ha fatto arrabbiare i “poltronisti”: esplode il caso (Di sabato 23 luglio 2022) “Ho un cuore che pulsa… Altro che il cuore dei banchieri, io ho il cuore dei ragionieri”. Il nuovo intervento di Beppe Grillo sul proprio blog ha fatto storcere la bocca a più di qualcuno, in particolare per la granitica convinzione di non permettere deroghe al limite dei due mandati, una situazione che fa fuori dei big come Paola Taverna, Vito Crimi e Roberto Fico e crea delle grane pure allo stesso Giuseppe Conte: “I nostri 2 mandati sono al nostra luce in questa tenebra incredibile, sono l'interpretazione della politica come servizio civile e sono un antibiotico. Dovrebbe diventare una legge di Stato. Una visione vecchia a vedere il Parlamento, di gente che è lì da 30 o 40 anni. E cominiciavamo ad essere dentro anche noi a quella visione, pur essendo il gruppo più giovane”. Come riferisce Repubblica subito si sono alzate voci critiche nei ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) “Ho un cuore che pulsa… Altro che il cuore dei banchieri, io ho il cuore dei ragionieri”. Il nuovo intervento di Beppesul proprio blog hastorcere la bocca a più di qualcuno, in particolare per la granitica convinzione di non permettere deroghe al limite dei due mandati, una situazione che fa fuori dei big come Paola Taverna, Vito Crimi e Roberto Fico e crea delle grane pure allo stesso Giuseppe Conte: “I nostri 2 mandati sono al nostra luce in questa tenebra incredibile, sono l'interpretazione della politica come servizio civile e sono un antibiotico. Dovrebbe diventare una legge di Stato. Una visione vecchia a vedere il Parlamento, di gente che è lì da 30 o 40 anni. E cominiciavamo ad essere dentro anche noi a quella visione, pur essendo il gruppo più giovane”. Come riferisce Repubblica subito si sono alzate voci critiche nei ...

