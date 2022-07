Carburante e aumenti? Nuovi problemi in arrivo (Di sabato 23 luglio 2022) In arrivo il nuovo Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona. In questo periodo di forte crisi è difficile sapere cosa accadrà in queste ore decisive. D’altronde, le dimissioni di Mario Draghi non preannunciano nulla di buono. Ora però tutti si domandano come lo Stato intende intervenire sull’aumento del Carburante. Vediamo tutti i dettagli sulla questione. Prezzo del Carburante in aumento: ecco cosa sta accadendoTra meno di 24 ore, Mario Draghi riferirà alle camere quali saranno le sorti del nostro Governo. Il Premier, per il momento, non si è ancora sbilanciato sulle sue intenzioni finali. Sicuramente le sue dimissioni, poi respinte da Sergio Mattarella, non hanno giovato a suo favore, ... Leggi su formatonews (Di sabato 23 luglio 2022) Inil nuovo Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona. In questo periodo di forte crisi è difficile sapere cosa accadrà in queste ore decisive. D’altronde, le dimissioni di Mario Draghi non preannunciano nulla di buono. Ora però tutti si domandano come lo Stato intende intervenire sull’aumento del. Vediamo tutti i dettagli sulla questione. Prezzo delin aumento: ecco cosa sta accadendoTra meno di 24 ore, Mario Draghi riferirà alle camere quali saranno le sorti del nostro Governo. Il Premier, per il momento, non si è ancora sbilanciato sulle sue intenzioni finali. Sicuramente le sue dimissioni, poi respinte da Sergio Mattarella, non hanno giovato a suo favore, ...

