Carabinieri, allievi sfilano in corteo per il giuramento (Di sabato 23 luglio 2022) È partita dalla storica caserma Cernaia la sfilata degli allievi Carabinieri del 140/o corso della Scuola di Torino che, dopo avere attraversato le vie del centro città, raggiungeranno piazza Castello. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) È partita dalla storica caserma Cernaia la sfilata deglidel 140/o corso della Scuola di Torino che, dopo avere attraversato le vie del centro città, raggiungeranno piazza Castello.

_Carabinieri_ : Il buongiorno di oggi vogliamo darvelo raccontando il legame con #Torino, dove la Scuola Allievi #Carabinieri celeb… - _Carabinieri_ : Alcuni suggestivi momenti del Concerto della Banda dell’Arma dei #Carabinieri che, in occasione del Bicentenario de… - MinisteroDifesa : #23luglio Oggi in Piazza Castello #Torino, alla presenza del Presidente della Repubblica #Mattarella e del Ministro… - ElenaChiorino : Tra poco giuramento solenne del 140° corso della Scuola Allievi #Carabinieri di Torino nell'anno del bicentenario d… - UgoBaroni : RT @MinisteroDifesa: #23luglio Oggi in Piazza Castello #Torino, alla presenza del Presidente della Repubblica #Mattarella e del Ministro @g… -