Calciomercato Milan – Timore rossonero: si raffredda De Ketelaere (Di sabato 23 luglio 2022) Malgrado il blitz belga di giovedì, il Milan non ha chiuso l'affare De Ketelaere. Secondo il Corriere dello Sport, la pista si è raffreddata Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 luglio 2022) Malgrado il blitz belga di giovedì, ilnon ha chiuso l'affare De. Secondo il Corriere dello Sport, la pista si èta

DiMarzio : #Calciomercato @acmilan | C'è fiducia per la chiusura dell'affare #DeKetelaere, ma si valutano anche strategie alte… - lucabianchin7 : Il contatto tra #Milan e Bruges per #DeKeteleare non ha portato la fumata bianca. Tutti fermi sulle posizioni. Il M… - Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Per #RenatoSanches non è finita: la situazione #ACMilan #Milan #SempreMilan - Fefinho83 : RT @cmdotcom: Il Milan fa sul serio per Chukwuemeka, trattativa avviata con l’Aston Villa -