Argentario | violento scontro tra due barche | un morto e diversi feriti Si cerca un disperso

(Di sabato 23 luglio 2022)tra duenell’. Secondo quanto riporta il giornale locale Maremmaoggi.it, la collisione tra una barca a vela e una a motore è avvenuta poco distante da Porto Ercole. Il bilancio dell’incidente è, al momento, di un(sette, secondo le prime informazioni). Ci sarebbe anche un. Sul posto le motovedette della Guardia Costiera, i Vigili del fuoco e un elicottero dei Carabinieri. La barca a vela sarebbe affondata dopo essersi spezzata in due. Notizia in aggiornamento… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

