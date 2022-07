Almeno 10 parlamentari pronti a seguire Carfagna e Gelmini (Di sabato 23 luglio 2022) “Bisogna prima capire cosa faranno Mariastella e Mara, ma sicuramente entro dieci giorni ci saranno diverse altre fuoriuscite”. Dentro Forza Italia c’è fibrillazione. Oltre la metà dei gruppi parlamentari ha subito la scelta di astenersi sulla fiducia al governo Draghi. Serpeggia malumore. Ma la maggior parte dei senatori, seppur con amarezza, ha accettato il diktat che arrivava da villa Grande. Solo i senatori Andrea Cangini e Laura Stabile hanno votato, in dissenso dal gruppo, la fiducia a Mario Draghi. Il primo è passato ad Azione. “E’ stata una scelta quasi fisiologica”, spiega. “Un liberale come me non può stare in una coalizione con Salvini, e Calenda garantisce di non allearsi con Leu e gli altri partiti della sinistra, sinistra”. Delusione dunque, ma la maggior parte dei parlamentari non si muoverà. Le liste elettorali dovranno essere ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022) “Bisogna prima capire cosa faranno Mariastella e Mara, ma sicuramente entro dieci giorni ci saranno diverse altre fuoriuscite”. Dentro Forza Italia c’è fibrillazione. Oltre la metà dei gruppiha subito la scelta di astenersi sulla fiducia al governo Draghi. Serpeggia malumore. Ma la maggior parte dei senatori, seppur con amarezza, ha accettato il diktat che arrivava da villa Grande. Solo i senatori Andrea Cangini e Laura Stabile hanno votato, in dissenso dal gruppo, la fiducia a Mario Draghi. Il primo è passato ad Azione. “E’ stata una scelta quasi fisiologica”, spiega. “Un liberale come me non può stare in una coalizione con Salvini, e Calenda garantisce di non allearsi con Leu e gli altri partiti della sinistra, sinistra”. Delusione dunque, ma la maggior parte deinon si muoverà. Le liste elettorali dovranno essere ...

