Ultime Notizie Roma del 22-07-2022 ore 18:10 (Di venerdì 22 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente a crisi di governo in primo piano È stata una scelta inevitabile il voto del Senato e soprattutto le modalità di quel voto hanno reso chiaro che non c’era spazio per altre maggioranze così Sergio Mattarella accompagna visibilmente contrariato Mario Draghi nel laborioso processo di dimissioni e scioglie le camere sancendo la fine anticipata della legislatura si voterà domenica 25 settembre di fatto l’unico giorno possibile in regole che cominciato a un massimo di 70 giorni dal giorno dello scioglimento ma anche un minimo di 60 per permettere le complesse operazioni di presentazione delle liste e una giusta a campagna elettorale sulla Gazzetta Ufficiale odierna sono stati pubblicati i decreti presidenziali per lo scioglimento del Senato della camera e anche la convocazione dei ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente a crisi di governo in primo piano È stata una scelta inevitabile il voto del Senato e soprattutto le modalità di quel voto hanno reso chiaro che non c’era spazio per altre maggioranze così Sergio Mattarella accompagna visibilmente contrariato Mario Draghi nel laborioso processo di dimissioni e scioglie le camere sancendo la fine anticipata della legislatura si voterà domenica 25 settembre di fatto l’unico giorno possibile in regole che cominciato a un massimo di 70 giorni dal giorno dello scioglimento ma anche un minimo di 60 per permettere le complesse operazioni di presentazione delle liste e una giusta a campagna elettorale sulla Gazzetta Ufficiale odierna sono stati pubblicati i decreti presidenziali per lo scioglimento del Senato della camera e anche la convocazione dei ...

SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - sole24ore : ?? La Russia ha firmato l’accordo per le esportazioni del #grano ucraino dai porti del Mar Nero. L’intesa è stata si… - SkyTG24 : Crisi di governo, sciolto il Parlamento. Si vota il 25 settembre. DIRETTA - MariaRo51490621 : RT @PeterWo31671308: Sondaggi, doccia fredda per il Pd: quanto vale la coalizione dei draghiani. E il centrodestra vola - Il Tempo https://… - TuttoASRoma : AS ROMA Esce dalla borsa, raggiunto l’obiettivo -