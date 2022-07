Spezia | Provedel sempre in partenza Tutti i nomi per sostituirlo

DiMarzio : #Calciomercato | Le ultime sui movimenti per i portieri di #Lazio e #Spezia: #Provedel è legato a #Dragowski - AlfredoPedulla : #Provedel spinge per la #Lazio e ha l’accordo totale. Oggi nuovo contatto con lo #Spezia - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Spezia cerca Dragowski, Provedel verso la Lazio - Calcio - - LALAZIOMIA : Spezia cerca Dragowski, Provedel verso la Lazio - Calcio - - Daniele_Turati : Dimenticavo: provedel promesso sposo ma si aspetta che lo Spezia prenda un portiere -

Commenta per primoè sempre indirizzato verso la Lazio , la trattativa però non decolla. Lointanto inizia a guardarsi intorno per trovare un eventuale sostituto. Secondo la Gazzetta dello Sport , i nomi ...Commenta per primo La Lazio cerca un portiere da affiancare a Maximiano e insiste perdelloche però non vuole liberarlo prima di aver trovato un sostituto. E il nome più caldo, su cui però ci sono difficoltà sull'ingaggio è Dragowski della FiorentinaVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...I giallorossi dopo 22 anni escono dalla Borsa. Blitz di Lotito per Provedel. L'indiscrezione di De Laurentiis su Mertens. Ai mondiali argento azzurro nella spada ...