Sky: Oggi la chiusura per Kim, il sudcoreano può fare le visite col Napoli già domani (Di venerdì 22 luglio 2022) Sky Sport aggiorna sugli ultimi dettagli relativi alla trattativa che porterà, nelle prossime ore, il sudcoreano Kim Min-Jae a vestire la maglia del Napoli. Il difensore ha già salutato il Fenerbahce su Twitter, ed è un segno che la trattativa è ad un passo dalla definizione. Stando a quanto riferisce la nota emittente satellitare, la giornata di Oggi è quella decisiva. Mancano alcuni dettagli, per lo più burocratici, che saranno definiti proprio nel pomeriggio. Se non ci dovessero essere intoppi, Kim potrebbe arrivare già domani in Italia per sostenere le visite mediche. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Sky Sport aggiorna sugli ultimi dettagli relativi alla trattativa che porterà, nelle prossime ore, ilKim Min-Jae a vestire la maglia del. Il difensore ha già salutato il Fenerbahce su Twitter, ed è un segno che la trattativa è ad un passo dalla definizione. Stando a quanto riferisce la nota emittente satellitare, la giornata diè quella decisiva. Mancano alcuni dettagli, per lo più burocratici, che saranno definiti proprio nel pomeriggio. Se non ci dovessero essere intoppi, Kim potrebbe arrivare giàin Italia per sostenere lemediche. L'articolo ilsta.

bizcommunityit : Covid, le news di oggi. Monitoraggio Iss: in calo Rt e incidenza. DIRETTA - napolista : Sky: Oggi la chiusura per #Kim, il sudcoreano può fare le visite col #Napoli già domani Mancano alcuni dettagli, p… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SKY – Kim, restano da limare gli ultimi dettagli: domani sa… - luigina_chris98 : Oggi ultimo episodio di Sky in your heart e io potrò vederlo solo stasera - g_bonincontro : RT @SkyTG24: #Milano, bimba morta: oggi l’interrogatorio della madre Alessia Pifferi davanti al gip -