Sassuolo, è fatta per Scamacca al West Ham: c’è percentuale sulla rivendita (Di venerdì 22 luglio 2022) Gianluca Scamacca lascia il Sassuolo e va al West Ham. Come spiega Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è stato raggiunto un accordo per la cessione sulla base di 36 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Domani ci sarà lo scambio di documenti e le firme. Negli ultimi giorni si era fatto forte il pressing degli inglesi per l’attaccante italiano, nel tentativo di superare la concorrenza del Psg. Le ultime ore sono state decisive per raggiungere l’accordo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Gianlucalascia ile va alHam. Come spiega Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è stato raggiunto un accordo per la cessionebase di 36 milioni di euro più 6 di bonus e il 10%futura. Domani ci sarà lo scambio di documenti e le firme. Negli ultimi giorni si era fatto forte il pressing degli inglesi per l’attaccante italiano, nel tentativo di superare la concorrenza del Psg. Le ultime ore sono state decisive per raggiungere l’accordo. SportFace.

