Presentazione Relazione Inail 2021 | partecipa Orlando

(Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA – Lunedì 25 luglio, alle ore 11 nella sala della Regina, si svolgerà ladellaannuale dell’Istituto per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sull’attività svolta nel. L’evento sarà introdotto dal vice presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, mentre a illustrare lasarà il PresidenteFranco Bettoni; in ultimo è previsto l’intervento del ministro del lavoro Andrea. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

