Pregi e difetti di The Gray Man, il nuovo action all star di Netflix (Di venerdì 22 luglio 2022) Partiamo dalla nota dolente. Via il dente, via il dolore. The Gray Man non è bello quanto ci si aspetta sulla carta - vedi l'elenco di stelle nel sommario. Però, diverte. Lo si vede fino in fondo e un po' ci si affeziona. Anche se è tutto o troppo superficiale o troppo carico. Non è un difficile equilibro pecca-Pregio che riguarda solo questo titolo, però. Si tratta di qualcosa che lo accomuna agli altri action all star di Netflix (Red Notice, Tyler Rake…). Per fortuna, a controbilanciare il problema ci sono diverse gradite sorprese. Difetto - Il problema di Netflix con gli action blasonati Il filone avventuroso con i divi più amati di Hollywood ha già coinvolto Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Gal Gadot nei titoli sopracitati… Per certi versi, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 22 luglio 2022) Partiamo dalla nota dolente. Via il dente, via il dolore. TheMan non è bello quanto ci si aspetta sulla carta - vedi l'elenco di stelle nel sommario. Però, diverte. Lo si vede fino in fondo e un po' ci si affeziona. Anche se è tutto o troppo superficiale o troppo carico. Non è un difficile equilibro pecca-o che riguarda solo questo titolo, però. Si tratta di qualcosa che lo accomuna agli altrialldi(Red Notice, Tyler Rake…). Per fortuna, a controbilanciare il problema ci sono diverse gradite sorprese. Difetto - Il problema dicon gliblasonati Il filone avventuroso con i divi più amati di Hollywood ha già coinvolto Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Gal Gadot nei titoli sopracitati… Per certi versi, ...

M1KEXMORE : pregi: disponibile, premurosa e non mi faccio mettere i piedi in testa difetti: mi affeziono troppo a persone a cui… - augustociardi75 : @TuziaQuaapelata So I pregi e i difetti dei superattici (semicit) - raphaelangellll : @ciombei @chiccotesta Non credo che l’Italia sia molto diversa da tante altre Nazioni. Certo, ha dei difetti che le… - Amy24247379 : @beyoncesstanac1 Punti di vista.Per me il comunicato è stato utile, chiaro e lineare come lei dentro e fuori la cas… - giolupoi : @evamarghe L’unico politico rimasto… con pregi e difetti -