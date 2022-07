Paolo Conte, che fine ha fatto? Il motivo della sua sparizione è triste (Di venerdì 22 luglio 2022) Dire che Paolo Conte sia solo uno dei più grandi cantautori di sempre sarebbe una vera ingiustizia. L’avvocato astigiano, infatti, è anche un grandissimo pittore e polistrumentista. Da un po’ di tempo, però, non si vede più in giro. Che fine ha fatto? Scopriamolo insieme Tra i mostri sacri del cantautorato italiano c’è di sicuro l'immenso Paolo Conte. La sua lunga carriera musicale, infatti, inizia davvero moltissimi anni fa. La grande passione per il Jazz, racconta, deriva dai dischi che, clandestinamente, i suoi genitori riuscivano a ottenere nonostante la censura fascista. Da giovanissimo, poi, inizia a studiare trombone e vibrafono dando prova di avere grande talento. Successivamente entra in diverse orchestre di Jazz della sua provincia e inizia farsi un nome ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 22 luglio 2022) Dire chesia solo uno dei più grandi cantautori di sempre sarebbe una vera ingiustizia. L’avvocato astigiano, infatti, è anche un grandissimo pittore e polistrumentista. Da un po’ di tempo, però, non si vede più in giro. Cheha? Scopriamolo insieme Tra i mostri sacri del cantautorato italiano c’è di sicuro l'immenso. La sua lunga carriera musicale, infatti, inizia davvero moltissimi anni fa. La grande passione per il Jazz, racconta, deriva dai dischi che, clandestinamente, i suoi genitori riuscivano a ottenere nonostante la censura fascista. Da giovanissimo, poi, inizia a studiare trombone e vibrafono dando prova di avere grande talento. Successivamente entra in diverse orchestre di Jazzsua provincia e inizia farsi un nome ...

paolo_stillo : RT @CarloUlivi: @la_kuzzo È inutile che provi a convincerci che credi a quello che dici. Draghi ha bloccato il taglio graduale al finanziam… - paolo_pocaterra : @evamarghe Conte non ha capito che ha offerto al cdx la fine di Draghi su un piatto d'argento - paolo_pocaterra : @mariolavia Conte non lo vuoi più? - giopalo : @Paolo__Ferrara Siete peggio dell’armata brancaleone. Nessuno si alleerà con voi e non potrete fare nemmeno una vir… - Vittori87874074 : TORNA AL SAN PAOLO BUFFONE Crisi di governo, Luigi Di Maio furioso contro Conte: 'Buttato giù dai filo-putiniani'.… -