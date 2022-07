"Lo ripeterò anche al giudice". Il no vax a processo per gli insulti a Bassetti (Di venerdì 22 luglio 2022) È stato consegnato il primo rinvio a giudizio per un no vax che, lo scorso autunno, ha reiteratamente insultato il medico Matteo Bassetti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) È stato consegnato il primo rinvio a giudizio per un no vax che, lo scorso autunno, ha reiteratamente insultato il medico Matteo

Benedetto Milazzo finito a processo per gli insulti a Bassetti: chi è 'Quello che ho scritto a Bassetti lo ripeterò anche al giudice'. Con queste parole Benedetto Milazzo ha commentato la notifica di rinvio a giudizio ricevuta dalla Digos ieri. Il 45enne dovrà rispondere alle accuse di stalking e... No vax e filo Putin, chi è Benedetto Milazzo il primo a finire a processo per gli insulti a Bassetti. Il medico esulta: "È solo l'inizio". "Quello che ho scritto a Bassetti lo ripeterò anche davanti al giudice, non ho alcun problema a farlo". Benedetto Milazzo ha 45 anni e vive alla Spezia.