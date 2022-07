L’errore del giudice liberal Ruth Bader Ginsburg e la debolezza di Obama sull’aborto (Di venerdì 22 luglio 2022) Ruth Bader Ginsburg è stata una di quelle donne destinate a fare la storia. Nonostante non siano passati nemmeno due anni dalla sua morte, il suo volto è già nei libri di storia. Tuttavia, il suo nome riecheggia in queste settimane nei corridoi che contano di Washington DC e più di qualcuno, fra i dem, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 22 luglio 2022)è stata una di quelle donne destinate a fare la storia. Nonostante non siano passati nemmeno due anni dalla sua morte, il suo volto è già nei libri di storia. Tuttavia, il suo nome riecheggia in queste settimane nei corridoi che contano di Washington DC e più di qualcuno, fra i dem, InsideOver.

MirellaMameli : @CarloCalenda Visto che la sua unica capacità nelle interviste è parlare male del mov. 5 stelle,al governo perché… - MileTrecarichi : @enzomarangio L'errore è alla base. Esporsi mediaticamente con tanto di passerella del procuratore, interviste,è un… - DeusVult84 : @uomoinbabbucce Il cdx è la stessa versione atlantista ed europeista del PD. Le restrizioni le voterebbero pure dom… - saponetta15 : RT @GfveGianfra: ?@borghi_claudio? AAAPOLITICA in Italia non può calpestare le regole, nemmeno col 100% del Parlamento, funziona così nelle… - FerrettiTamara : RT @cgilnazionale: #Intervista di #MaurizioLandini a @repubblica: “Entro l’estate i lavoratori vanno vaccinati non licenziati. È un errore… -