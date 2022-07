Le skin che trasformano il Google Pixel 6 nelle Ninja Turtles (Di venerdì 22 luglio 2022) Quattro le varianti di colore per la banda della fotocamera, che riprendono le sfumature delle maschere indossate dalle tartarughe Leggi su wired (Di venerdì 22 luglio 2022) Quattro le varianti di colore per la banda della fotocamera, che riprendono le sfumature delle maschere indossate dalle tartarughe

elentiriel : @iNomrzr jay <333 tutto super chiaro, devo solo fare un po’ di pratica con l’enchantress, è che ieri ho pullato una… - ohandrewishere : Itto prima che gli rovinassero la Skin rendendolo un ramoscello - Aky_skin : È #cambiatoQualcosa dal preciso istante in cui ho deciso che non me ne fregava un c477o #unTemaAlGiorno - medusalithx : Non io che sto sotto mille treni per Xayah e Rakan con la lore e skin star guardian - satoritendov : @xacieliz diluc che entra dentro mondstadt con la sua nuova skin -