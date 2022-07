F1, GP Francia 2022: dove vedere diretta TV su Sky e TV8 (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo una settimana di pausa, il mondiale di Formula 1 torna a riaccendere i motori per una nuova ed entusiasmante gara. L’appuntamento è fissato per questo weekend 22-24 luglio dove, sul circuito di Paul Ricard, andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di Francia 2022. A questo punto, andiamo subito a vedere insieme quali sono i dettagli della prossima tappa francese e dove vedere la diretta TV e streaming. Iniziamo con alcune informazioni tecniche relative al circuito Paul Ricard situato a Le Castellet, in Francia. Il tracciato tutt’oggi è contornato da diverse vie di fuga in asfalto e presenta 247 configurazioni. È uno dei circuiti automobilistici più famosi al mondo per la Courbe de Signes da percorrere in piena accelerazione a più di 340 km/h ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo una settimana di pausa, il mondiale di Formula 1 torna a riaccendere i motori per una nuova ed entusiasmante gara. L’appuntamento è fissato per questo weekend 22-24 luglio, sul circuito di Paul Ricard, andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di. A questo punto, andiamo subito ainsieme quali sono i dettagli della prossima tappa francese elaTV e streaming. Iniziamo con alcune informazioni tecniche relative al circuito Paul Ricard situato a Le Castellet, in. Il tracciato tutt’oggi è contornato da diverse vie di fuga in asfalto e presenta 247 configurazioni. È uno dei circuiti automobilistici più famosi al mondo per la Courbe de Signes da percorrere in piena accelerazione a più di 340 km/h ...

