Elisa Isoardi parla di Raimondo Todaro e della loro presunta storia

Leggi su novella2000

(Di venerdì 22 luglio 2022) Latraè pronta a tornare in TV. Dopo L’Isola dei Famosi, dove è stata costretta a lasciare per via di un infortunio all’occhio, la rivedremo in un nuovo programma. Annunciato durante i palinsesti Rai, infatti, la presentatrice avrà modo di tornare alla conduzione di una trasmissione, L'articolo proviene da Novella 2000.