Covid | al San Pio un decesso e due nuovi ricoveri

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Une duenei repartidell’ospedale San Pio di Benevento. Due invece i dimessi nelle ultime ventiquattro ore. Salgono a 35 i pazienti positivi ricoverati nel nosocomio di via Pacevecchia. Ventisei sono sanniti: di questi 16 sono degenti nel reparto Malattie Infettive, 9 in Pneumologia/Sub Intensiva e uno nell’area di isolamento del Pronto Soccorso dedicata al. Gli altri nove risiedono fuori provincia: cinque sono ricoverati in Malattie Infettive, due in Pneumologia/Sub Intensiva e due in Terapia Intensiva Neonatale. Da febbraio 2020, i pazienti positivi al-19 deceduti sono 496 su complessivi 2225 trattati (sospetti 239 e accertati 1986), mentre i guariti risultano 1272. Dei 1986 pazienti accertati ...

