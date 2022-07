Atp Gstaad 2022: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 23 luglio con Berrettini (Di venerdì 22 luglio 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali al torneo Atp di Gastaad 2022, in programma sabato 23 luglio. Alla Roy Emerson Arena è tutto pronto per i penultimi atti del torneo, che vedranno l’azzurro Matteo Berrettini sfidare l’austriaco Dominic Thiem a partire dalle ore 11. A seguire, il numero uno del seeding Casper Ruud incontrerà lo spagnolo Ramos-Vinolas. Di seguito il programma completo. Roy Emerson Arena A partire dalle ore 11: (PR) Thiem vs (2) Berrettini Non prima delle ore 13.30: (1) Ruud vs (4) Ramos-Vinolas SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilcon glie l’didelleal torneo Atp di Gastaad, in23. Alla Roy Emerson Arena è tutto pronto per i penultimi atti del torneo, che vedranno l’azzurro Matteosfidare l’austriaco Dominic Thiem a partire dalle ore 11. A seguire, il numero uno del seeding Casper Ruud incontrerà lo spagnolo Ramos-Vinolas. Di seguito ilcompleto. Roy Emerson Arena A partire dalle ore 11: (PR) Thiem vs (2)Non prima delle ore 13.30: (1) Ruud vs (4) Ramos-Vinolas SportFace.

