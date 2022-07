Anna Tatangelo | il vestito non regge | ecco dove cade l’occhio

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tutti la conoscono come una cantante decisamente famosa maè anche una donna capace di far andare fuori di testa i fan. Suci sono diverse cose da dire ma non si può non sottolineare la sua avventura nella seconda edizione di Celebrity Masterchef; esperienza decisamente positiva come sottolineato in seguito dalla stessa cantante. All’interno della cucina più spiata d’Italia ha dimostrato una straordinaria abilità tra i fornelli a tal punto da aver vinto il programma; in finale il suo menù è stato giudicato migliore di quello di Orietta Berti. InstagramE’ chiaro come se si parla dinon si può non menzionare i quindici anni di storia passati con Gigi D’Alessio; la coppia ha capito di essere fatta l’una per l’altra al termine di un concerto del ...