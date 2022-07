Amazon scommette sulla telemedicina

Italian : Amazon scommette sulla sanità, compra OneMedical - telodogratis : Amazon scommette sulla sanità, compra OneMedical - youfullwellness : #yourfullwellness Amazon scommette sulla sanità, ha comprato OneMedical - SegirtNews : Amazon scommette sulla sanità, compra OneMedical - fisco24_info : Amazon scommette sulla sanità, compra OneMedical: Operazione da 3,9 miliardi, settore regge a recessione -

Amazon scommette sulla sanità, ha comprato OneMedical Amazon scommette sulla sanità e compra OneMedical per 3,9 miliardi di dollari in contanti, in quella che è la prima importante acquisizione dell'era di Andy Jassy, il successore di Jeff Bezos alla gui ...L'acquisto della catena di ambulatori medici americana è stato fatto per 3,9 miliardi di dollari in contanti – In questo modo, il colosso dell'e-commerce conquista l'accesso a una rete che opera in pi ...