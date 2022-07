Un altro Domani Anticipazioni 22 luglio 2022: Tirso rischia di perdere Julia (Di giovedì 21 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro Domani in onda il 22 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Tirso si troverà a competere ancora una volta con Sergio. Il poverino parte sfavorito... Leggi su comingsoon (Di giovedì 21 luglio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unin onda il 22su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano chesi troverà a competere ancora una volta con Sergio. Il poverino parte sfavorito...

riccardomagi : Alla Camera è così pieno di priorità che questa settimana i lavori d'aula termineranno domani sera, mercoledì. Com… - FrancescoSamma2 : Ma non mi sarei aspettato una svolta così radicale in soli due giorni. Per non parlare di Brunetta che si è tolto d… - TamCarTam : RT @tommibatti00: Sì, ok, è Calenda, ha mille difetti, cambierà idea domani mattina su 10 punti su 20, etc. etc. etc. Ma chi altro propone… - Montes1301 : @dumurin @MasterAb88 Ha trame straboom terra. Un altro domani è migliorata pure con trame boom che parlano di temi attuali importanti - Ermedrasis : @LiveSpinoza @pirata_21 Dopo averne viste di tutti i colori, letteralmente parlando; ormai non ci spaventa più nien… -