Ultime Notizie – Bce, ecco come funziona lo scudo anti spread (Di giovedì 21 luglio 2022) come funziona lo scudo anti spread varato dalla Bce? Il Tpi, il nuovo strumento anti-frammentazione (destinato a proteggere un paese da un rialzo eccessivo del differenziale sui titoli di Stato) sarà attivato sulla base del rispetto di quattro criteri di fondo e si focalizzerà su acquisti di titoli del settore pubblico con una scadenza residua tra uno e dieci anni. Nel caso, tuttavia, potrebbero essere presi in considerazione gli acquisti di titoli del settore privato. La Bce "potrà effettuare acquisti sul mercato secondario di titoli emessi in giurisdizioni che subiscono un ingiustificato deterioramento delle condizioni di finanziamento, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione". L'entità degli acquisti "dipenderà dalla gravità dei rischi che incombono sulla ...

