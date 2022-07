Si lancia in tuta alare nel vuoto e si schianta sul Monte Bianco. Ennesima morte di un base jumper (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ stato recuperato senza vita il corpo del base jumper precipitato stamane sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco dopo essersi lanciato in tuta alare. Il paracadutista, dopo l’allarme dato da un compagno, e’ stato individuato sul ghiacciaio del Freney, a circa 2.600 di quota. Sul posto e’ intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entre’ves, a cui sono affidati gli accertamenti. La salma verra’ portata alla camera mortuaria di Courmayeur. Il base jumper morto si e’ lanciato in compagnia di un amico. I due giovani, che parlavano in spagnolo, verso le 7 di stamane hanno raggiunto il rifugio Monzino, a quota 2.561 metri, in Val Veny. Ai ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ stato recuperato senza vita il corpo delprecipitato stamane sul versante italiano del massiccio deldopo essersito in. Il paracadutista, dopo l’allarme dato da un compagno, e’ stato individuato sul ghiacciaio del Freney, a circa 2.600 di quota. Sul posto e’ intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entre’ves, a cui sono affidati gli accertamenti. La salma verra’ portata alla camera mortuaria di Courmayeur. Ilmorto si e’to in compagnia di un amico. I due giovani, che parlavano in spagnolo, verso le 7 di stamane hanno raggiunto il rifugio Monzino, a quota 2.561 metri, in Val Veny. Ai ...

