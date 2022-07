**Pd: Alfieri, 'ieri scavato solco con M5S, noi avanti con agenda Draghi** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La prospettiva politica è chiara: col voto di ieri coi 5 Stelle è stato scavato un solco. Ora la prospettiva si costruisce con chi vuol continuare con l'agenda Draghi. Abbiamo un mare aperto". Così il senatore Pd, Alessandro Alfieri, coordinatore di Base riformista, ai cronisti. "La stella polare è l'agenda Draghi, ieri il voto è stato uno spartiacque". "Ci abbiamo provato fino all'ultimo. Non si rendono conto del danno per gli italiani che hanno prodotto. Dilapidare tutto è stato un errore clamoroso. Si è scavato un solco con i 5 stelle". Quindi il Pd potrebbe aprire un dialogo con le forze politiche che invece ieri hanno sostenuto Draghi? "Questo lo discuteremo nei ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La prospettiva politica è chiara: col voto dicoi 5 Stelle è statoun. Ora la prospettiva si costruisce con chi vuol continuare con l'Draghi. Abbiamo un mare aperto". Così il senatore Pd, Alessandro, coordinatore di Base riformista, ai cronisti. "La stella polare è l'Draghi,il voto è stato uno spartiacque". "Ci abbiamo provato fino all'ultimo. Non si rendono conto del danno per gli italiani che hanno prodotto. Dilapidare tutto è stato un errore clamoroso. Si èuncon i 5 stelle". Quindi il Pd potrebbe aprire un dialogo con le forze politiche che invecehanno sostenuto Draghi? "Questo lo discuteremo nei ...

PrincipeCostan1 : @ale_alfieri non riesce a dare una risposta chiara. La maggioranza degli elettori del @pdnetwork ne ha le scatole… - Jerevak2 : Capite perche #Alfieri del pd Elogia Draghi ? Appena tornato da Washington.... Ha preso direttive ??? - Alfieri_iGaming : @matteosalvinimi A ‘nfame! Ma chi ci aveva fatto la coalizione con i 5S prima del PD? Ma non vi stancate mai? - francybonghi : @boni_castellane No perché gode del favore dei vari talk che imperversano su tutte le reti;cosa peggiore i paladini… -