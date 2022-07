Multiproprietà | i De Laurentiis fanno ricorso al Coni

(Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo che la Corte Federale d’Appello ha respinto ilpresentato da Aurelio e Luigi Decontro la decisione del Tribunale Federale (che aveva già respinto il precedente), i Devanno avanti nella loro battaglia, presentando unal Collegio di Garanzia dello Sport del. Di seguito la nota del, “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto unpresentato dal Cav. Aurelio De, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore – Presidente del C.d.A. – della società S.S.C. Napoli S.p.a., nonché di legale rappresentate pro tempore – Presidente del C.d.A. – di Filmauro S.r.l., e dal Dott. Luigi De, in proprio e nella qualità di ...

