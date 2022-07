Mattarella scioglie le Camere: «Nessuna prospettiva di nuova maggioranza» Ipotesi urne il 25 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier è intervenuto alla Camera. Poi è salito al Colle dove ha rassegnato le sue dimissioni. Il governo resta in carica per gli affari correnti. Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto. Il presidente della Repubblica Mattarella vedrà al Quirinale la presidente del Senato Casellati alle 16.30 e il presidente della Camera Fico alle 17. Poi annuncerà le sue decisioni. potesi urne il 25 settembre Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier è intervenuto alla Camera. Poi è salito al Colle dove ha rassegnato le sue dimissioni. Il governo resta in carica per gli affari correnti. Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto. Il presidente della Repubblicavedrà al Quirinale la presidente del Senato Casellati alle 16.30 e il presidente della Camera Fico alle 17. Poi annuncerà le sue decisioni. potesiil 25

