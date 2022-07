Lutto nel calcio | è morto Uwe Seeler | aveva 85 anni

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il mondo delpiange Uwe, storico centravanti dell’Amburgo scomparso all’età di 85. Per 18ha indossato la stessa maglia realizzando 404 reti (record assoluto per il campionato tedesco), tanto che per omaggiarlo fuori dal Volksparkstadion vi è ha una scultura raffigurante il suo mitico piede destro. Con la nazionale tedesca ha partecipato a quattro Mondiali, mentre con l’Amburgo è stato campione di Germania, vincitore della Coppa nazionale e tre volte calciatore dell’anno in Germania. SportFace.