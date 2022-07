Laura Chiatti e i presunti tradimenti di Marco Bocci: “Applicherei la legge…” (Di giovedì 21 luglio 2022) Finalmente, Laura Chiatti rompe il silenzio in merito ai presunti tradimenti del marito. Una delle attrici, delle ultime generazioni, più apprezzate nel panorama cinematografico, Laura Chiatti colpisce sempre per il suo talento e lo charme che emana, tanto che molti la equiparano a Brigitte Bardot, per i colori e la bellezza. I tabloid impazziscono ogni volta che si parli di lei, soprattutto con riguardo alle sue vicende private. Laura Chiatti e Marco Bocci – Altranotizia (Fonte: Google)Difatti, si rammentino le nozze con il suo collega Marco Bocci, nel 2014 e la nascita di due maschietti, poco dopo. Una vita appagata, circondata da affetto e amore, come si evince ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) Finalmente,rompe il silenzio in merito aidel marito. Una delle attrici, delle ultime generazioni, più apprezzate nel panorama cinematografico,colpisce sempre per il suo talento e lo charme che emana, tanto che molti la equiparano a Brigitte Bardot, per i colori e la bellezza. I tabloid impazziscono ogni volta che si parli di lei, soprattutto con riguardo alle sue vicende private.– Altranotizia (Fonte: Google)Difatti, si rammentino le nozze con il suo collega, nel 2014 e la nascita di due maschietti, poco dopo. Una vita appagata, circondata da affetto e amore, come si evince ...

