iPhone: in arrivo da Apple la modalità 'isolamento' contro attacchi hacker (Di giovedì 21 luglio 2022) In tempi dove la tecnologia gioca la parte del leone, quasi nessuno può dirsi immune dagli attacchi degli hacker, purtroppo. In particolare, se hai un iPhone e ritieni di poter essere un facile bersaglio per gli hacker, la novità che stiamo per raccontarti potrebbe proprio fare al caso tuo, mettendoti al sicuro da attacchi tanto pericolosi quanto indesiderati. Vediamo di cosa si tratta. Leggi anche: iPhone 14 costerà di più: ecco quanto, le novità attacchi hacker: in arrivo la nuova modalità Apple Per far fronte a questo pericolo è in arrivo, per gli utenti Apple, una nuova funzionalità che permetterà loro porsi al sicuro rispetto a queste spiacevoli circostanze.

