Il messaggio di Zelensky a Draghi: "Grazie per il sostegno incrollabile all'Ucraina" (Di giovedì 21 luglio 2022) Kiev – "Sinceramente grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter alla luce delle dimissioni del presidente del Consiglio. "Continueremo a lavorare per rafforzare la cooperazione Ucraina-Italia. Sono convinto che il supporto attivo del popolo italiano all'Ucraina continuerà!", aggiunge il presidente ucraino. Sincerely grateful to #MarioDraghi for unwavering support to ?? in fighting against Russian aggression & defending common European values – democracy & freedom. We'll keep working to boost ??-?? cooperation. I'm convinced that the active support of ?? people for ?? will continue!

