I reel possono diventare annunci pubblicitari con la nuova funzione Boost

Arriva la funzione Boost di Instagram e i reel diventano annunci pubblicitari. L'annuncio è stato dato dall'azienda parlando di un'opportunità per i brand di fare pubblicità e raggiungere un nuovo pubblico. Questi reel potenziati funzionano comparendo nel feed, nelle storie, nella scheda reel e nella pagina Esplora. Quali sono i criteri di un reel che sfrutta questa nuova funzione? Deve durare meno di 60 secondi, avere una proporzione di schermo pari a 9:16 (quindi verticali e con formato a schermo intero).Ci sono delle precise caratteristiche che i reel che puntano al Boost non devono avere: non devono usare proprietà intellettuale di terzi (musica protetta da ...

