**Governo: Draghi a Montecitorio, standing ovation ministri e applauso aula** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è appena arrivato alla Camera, dove sono attese le sue comunicazioni. Il premier è stato accolto da una standing ovation dei membri del suo governo e da un lungo applauso dell'Aula. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Marioè appena arrivato alla Camera, dove sono attese le sue comunicazioni. Il premier è stato accolto da unadei membri del suo governo e da un lungodell'Aula.

msgelmini : Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse de… - EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - Mari_Mod03 : RT @chilisummer: La caduta del governo #Draghi è dedicata a voi ragazzi, grazie. - piapinuccia50 : RT @dariodangelo91: L'Italia perde oggi la sua ultima scialuppa di salvataggio. E i responsabili del naufragio brindano, mentre vanno a fon… -