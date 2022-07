F1, Lewis Hamilton: “Spero di lottare per la vittoria a Le Castellet. Gara numero 300? Nemmeno lo sapevo…” (Di giovedì 21 luglio 2022) Lewis Hamilton dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, con la chiara intenzione di essere protagonista sul tracciato di Le Castellet, uno dei suoi territori di caccia preferiti delle ultime stagioni. Dopo la brillante prova di Silverstone e il podio del Red Bull Ring, il sette volte campione del mondo sbarca al Paul Ricard in cerca di conferme. La Mercedes continua nella sua stagione tutt’altro che brillante, ma i passi in avanti si notano e sono reali. Pensare ad una W13 di nuovo vincente sulla pista francese, specie pensando alle prestazioni di Ferrari e Red Bull, appare complicato, ma Lewis Hamilton ha sempre dimostrato di essere pronto a estrarre il massimo dalle proprie gare in ogni condizione. Nel corso della conferenza ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, con la chiara intenzione di essere protagonista sul tracciato di Le, uno dei suoi territori di caccia preferiti delle ultime stagioni. Dopo la brillante prova di Silverstone e il podio del Red Bull Ring, il sette volte campione del mondo sbarca al Paul Ricard in cerca di conferme. La Mercedes continua nella sua stagione tutt’altro che brillante, ma i passi in avanti si notano e sono reali. Pensare ad una W13 di nuovo vincente sulla pista francese, specie pensando alle prestazioni di Ferrari e Red Bull, appare complicato, maha sempre dimostrato di essere pronto a estrarre il massimo dalle proprie gare in ogni condizione. Nel corso della conferenza ...

