F1, Carlos Sainz: “Abbiamo un piccolo problema al via dei GP!” (Di giovedì 21 luglio 2022) Si deve lavorare sui dettagli. Il weekend del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, è ormai alle porte. La Ferrari, reduce dal doppio successo di Silverstone (Gran Bretagna) e di Spielberg (Austria), vuole allungare la propria striscia vincente nell’appuntamento di Le Castellet. Non sarà facile. La Red Bull, sulla carta, potrebbe essere avvantaggiata su una pista con caratteristiche particolari: curvoni veloci, grandi accelerazioni e richiesta grande efficienza aerodinamica. Per questo, a Maranello, potrebbero introdurre una nuova ala posteriore (più scarica) per rendere la monoposto ancor più veloce in rettilineo, mantenendo però un bilanciamento aerodinamico ideale. Tuttavia, stando a quanto dichiarato su AS dallo spagnolo Carlos Sainz, la F1-75 ha qualche problema sullo scatto al via e non è un caso che spesso si ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Si deve lavorare sui dettagli. Il weekend del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, è ormai alle porte. La Ferrari, reduce dal doppio successo di Silverstone (Gran Bretagna) e di Spielberg (Austria), vuole allungare la propria striscia vincente nell’appuntamento di Le Castellet. Non sarà facile. La Red Bull, sulla carta, potrebbe essere avvantaggiata su una pista con caratteristiche particolari: curvoni veloci, grandi accelerazioni e richiesta grande efficienza aerodinamica. Per questo, a Maranello, potrebbero introdurre una nuova ala posteriore (più scarica) per rendere la monoposto ancor più veloce in rettilineo, mantenendo però un bilanciamento aerodinamico ideale. Tuttavia, stando a quanto dichiarato su AS dallo spagnolo, la F1-75 ha qualchesullo scatto al via e non è un caso che spesso si ...

OA_Sport : #F1 Carlos Sainz rivela l'esistenza di un problema al via per la F1-75 - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Carlos Sainz ha ricordato la disavventura dell'Austria, quando è uscito dalla sua Ferrari in fiamme - giovaeffe : @dalbertocarlos_ @Lorenzo11122 Si certo e Carlos Sainz e la prima guida Ferrari e Binotto è pelato - martinaarci11 : RT @assilemamore: datemi un Carlos Sainz nella mia vita pure io voglio andare a fare un picnic come appuntamento - sportal_it : Ferrari, Carlos Sainz è categorico sul problema delle partenze -