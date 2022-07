(Di giovedì 21 luglio 2022)la cessione dial Fenerbahce, l’attaccante si accasa in Turchia. Il comunicato Ora è anchelascia ildopo 8 anni ed è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Ecco il comunicato del club rossoblù che ha così voluto salutare il suo ormai ex capitano, che staziona al quarto posto nella classifica all-time dei marcatori con la maglia del. Grazie di tutto, JP10. pic.twitter.com/UN0dzP6ETH—Calcio (@Calcio) July 21, 2022 «IlCalcio comunica la cessione del calciatoreche si trasferisce al Fenerbahce a titolo ...

DiMarzio : #Calciomercato | @Fenerbahce, i dettagli dell'acquisto di #JoaoPedro - DiMarzio : #Calciomercato | Domani nuovo incontro tra l'agente di #JoaoPedro e il #Fenerbahce - Serdar_Berkmen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | @CagliariCalcio, @Joaopedrogalvao al @Fenerbahce: le cifre - subjektiffener : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | @CagliariCalcio, @Joaopedrogalvao al @Fenerbahce: le cifre - CalcioNews24 : Calciomercato Cagliari: UFFICIALE l’addio di Joao Pedro -

I pugliesi infatti stanno per trovare l'accordo con Damir Ceter, attaccante colombiano di 24 anni che non ha rinnovato con iled è quindi attualmente svincolato dopo aver fatto registrare ...Ilaspetta di salutare ufficialmente Joao Pedro; l'italo - brasiliano, arrivato in Turchia martedì per firmare con il Fenerbache, deve ancora discutere di alcuni dettagli sul contratto. I ...L'attaccante lascia i rossoblù dopo otto anni, trasferendosi in Turchia a titolo definitivo: "Nell'Isola è diventato uomo e calciatore".L'ormai ex capitano rossoblù saluta la Sardegna dopo otto stagioni, 255 presenze e 84 gol: ha firmato un contratto triennale ...