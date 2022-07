Calcio | l’arbitro Giacomelli sarà reintegrato | accolto il ricorso

(Di giovedì 21 luglio 2022)ildi Piero, il fischietto triestinonella Commissione arbitri nazionale di Serie A e B. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha annullato la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’Associazione Italiana Arbitri.era stato sanzionato con una sospensione di 14 mesi, ma ridotti a 13, per un’anomalia nei rimborsi-spesa per una trasferta del dicembre precedente di circa 70 euro. “E’ successo quello che ci auspicavamo – commenta il suo legale Spallone a ‘Il Piccolo’ di Trieste – ora ci aspettiamo chevenga al più presto richiamato per partecipare al raduno arbitrale e poter tornare così al suo lavoro sin da subito. Si tratta di un atto dovuto da parte dell’Aia non sussistendo più i ...

