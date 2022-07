' Brava Elena | questo è un salto nel futuro' - Sport - quotidiano net

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - Alise0 : RT @Eurosport_IT: ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mondiali… - VictorM77695333 : @elegilbervt Brava Elena, avrai tutta la forza che ti serve ?? che Dio ti benedica sempre sono sicuro che andrà tutt… - AleGnocchi : RT @Eurosport_IT: ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mondiali… - mennuni_luca : RT @Eurosport_IT: ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mondiali… -

Cronache Maceratesi

Io ho seguito con simpatia la carriera disin da quando era una adolescente. Ha avuto un sacco di problemi, a me dispiaceva tanto vederla soffrire, da sua tifosa mi auguravo in silenzio che ...Nei 100 farfalla si è imposta Ilaria Bianchi in 58.71 davanti a Claudia Tarzia eddi Liddo. ... Qui la migliore è stata Chiara Tarantino,a imporsi con il personal best di 54.69 (primato ... «Sei milioni e 680mila euro per più medici alla sanità marchigiana» Vallortigara conquista il bronzo nel salto in alto ai Mondiali di Eugene: «Penso positivo anche se vengo da stagioni difficili.Sara Simeoni sul bronzo della Vallortigara: "A un certo punto speravo nell’oro. E’ bello che si sia ritrovata nel momento giusto" ...