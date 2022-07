Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti giovedì 21 luglio

TV2000it : RT @TV2000it: #Covid il bollettino di oggi #20 luglio 86.067 nuovi casi e 157 morti Positività scende al 22,6% Ricoveri +62 Terapie inte… - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, 11.218 nuovi casi. In aumento i ricoveri - TV2000it : #Covid il bollettino di oggi #20 luglio 86.067 nuovi casi e 157 morti Positività scende al 22,6% Ricoveri +62 Te… - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 20.201 contagi e 15 morti: bollettino 12 luglio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - rep_milano : Covid Lombardia, il bollettino di oggi 20 luglio: 11.218 nuovi casi e 15 morti. Tasso di positività sale al 23% -

IL GIORNO

Lo riporta il nuovosettimanale della sorveglianza del West Nile , pubblicato dall' ... 3 in Veneto e 2 in Piemonte), 5 casi identificati in donatori di sangue (2 in, 3 in Veneto) ...IlIss del 20 luglio. Scrive l'Istituto superiore di Sanità: "Dall'inizio di giugno 2022 ... 3 Veneto, 2 Piemonte), 5casi identificati in donatori di sangue (2, 3 Veneto) e 1 caso ... Covid, bollettino Italia e Lombardia oggi 20 luglio: nuovi casi e decessi Il bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di giovedì 21 luglio, con i dati aggiornati relativi a morti, contagi e guariti delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento quotidiano con i ...Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana è calata la curva dei contagi. Ma le vittime sono sempre in aumento ...