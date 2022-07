Android Auto: migliore il layout delle app musicali con l’ultimo upgrade (Di giovedì 21 luglio 2022) Ultimamente il colosso di Mountain View ha reso pubblico, ed in anteprima, l’aggiornamento di Android Auto alla versione 7.9, che ha trascinato con sé diverse modifiche al look delle app musicali e multimediali. A rivelare i cambiamenti sono stati alcuni utenti di Reddit che ne hanno dibattuto in un thread. Andiamo a scoprirne i dettagli. Come sappiamo, nella piattaforma di Android Auto tutte le app musicali mostrano il medesimo design di base contraddistinto da una schermata Home che elargisce consigli, playlist, libreria e così via. Inoltre, nell’angolo dello schermo si trova un escamotage che riporta alla schermata in riproduzione, dove è possibile trovare diversi pulsanti che cambiano in base alle app ed al contenuto che viene riprodotto. Viene poi mostrata agli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Ultimamente il colosso di Mountain View ha reso pubblico, ed in anteprima, l’aggiornamento dialla versione 7.9, che ha trascinato con sé diverse modifiche al lookappe multimediali. A rivelare i cambiamenti sono stati alcuni utenti di Reddit che ne hanno dibattuto in un thread. Andiamo a scoprirne i dettagli. Come sappiamo, nella piattaforma ditutte le appmostrano il medesimo design di base contraddistinto da una schermata Home che elargisce consigli, playlist, libreria e così via. Inoltre, nell’angolo dello schermo si trova un escamotage che riporta alla schermata in riproduzione, dove è possibile trovare diversi pulsanti che cambiano in base alle app ed al contenuto che viene riprodotto. Viene poi mostrata agli ...

TuttoTechNet : Android Auto si aggiorna e ottimizza l’aspetto delle app musicali - Flyin18T : #Cars #LocalNews 2022 Perodua Alza gets wired Android Auto system - AHH0880_2 : 2022 Perodua Alza gets wired Android Auto system - - thecekodok : Perodua Alza 2022 Introduced With Android Auto Support - DiCri91 : RT @TuttoAndroid: Android Auto si aggiorna e ottimizza l’aspetto delle app musicali -