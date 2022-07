(Di giovedì 21 luglio 2022) La produzione dista lavorando duramente per dare vita aldella prossima edizione. A partire da settembre, infatti, oltre ai volti ormai noti, sarà possibile assistere a interessanti new entry. Stando a quanto riporta Webboh, anche l’influencersarebbe stato contattato per entrare a far parte del dating show di Maria De Filippi. Però, pare che le trattative abbiano subito una svolta inaspettata. Potrebbe interessarti: Una ex tronista disi difende: “Vuoi una coppa?”neldella nuova edizione? Tutta la veritàè diventato famoso nel 2021, grazie ...

tuttopuntotv : Andrea Fratino entrerà nel cast di Uomini e Donne? La risposta spiazzante #UominieDonne #lacaserma - zazoomblog : Andrea Fratino contattato per partecipare a Uomini e Donne - #Andrea #Fratino #contattato -

ha detto 'no' a Uomini e Donne, concorrente della prima edizione del reality show " La Caserma " e tiktoker con oltre 600mila fan, ha rivelato di aver rifiutato di ...... anche perchè non ha nascosto di credere non sia più la vetrina di un tempo: Maria De Filippi incassa un pesante no dal tiktoker: 'Non posso proprio andare', sempre in questa ...Il tiktoker Andrea Fratino è stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne. Ecco qual è stata la sua risposta.Andrea Fratino dice no alla popolare conduttrice del dating show: "Prima era tutto diverso" Il popolare tiktoker tanto amato dai giovani ha rilasciato ...