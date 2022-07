Alexandria Ocasio Cortez ha finto di essere in manette davanti alla Corte Suprema? Ecco com’è andata

(Di giovedì 21 luglio 2022) La senatrice americanaè stata arrestata lo scorso 19 luglio, nel corso di una manifestazione a Washington contro il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade, di frontedegli Stati Uniti. Mentre gli agenti di polizia la portano via, AOC tiene le mani dietro la schiena. A causa della sua postura, sta ricevendo diverse critiche sui social: i detrattori la accusano di averdiin. Vediamo cos’è successo. su Open Leggi anche: La senatrice democraticaè stata arrestata lo scorso 19 luglio, nel corso di una protesta pro-aborto Mentre gli agenti la portano via, ...

La senatrice americana Alexandria Ocasio-Cortez è stata arrestata lo scorso 19 luglio, nel corso di una manifestazione a Washington contro il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade, di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Martedì 17 deputate democratiche sono state arrestate fuori dalla Corte Suprema mentre protestavano contro la recente decisione della Corte di rovesciare Roe vs Wade.