Toyota | gamma europea diesel sarà compatibile con gasolio fossil-free

(Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –Land Cruiser e Hilux saranno compatibili con ilHVO100, un combustibileottenuto da fonti rinnovabili al 100%.Il carburante HVO100 potrà essere utilizzato sui modelliHilux e Land Cruiser prodotti a partire dal primo trimestre del 2023.I modelli body-on-frame dicommercializzati in Europa Occidentale saranno compatibili con ilHVO100, un combustibile none realizzato al 100% da fonti rinnovabili come l’olio da cucina usato.Sia Land Cruiser che Hilux si uniranno a Proace nella famiglia di veicoli commerciali leggeri compatibili con ilHVO100.HVO100 (olio vegetale idratato) soddisfa lo standard di qualità europeo EN 15940 per il...

Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Toyota Land Cruiser e Hilux saranno compatibili con il diesel HVO100, un combustibile fossil-free ottenuto da fonti rinnovabili al 100%.Il carburante HVO100 potrà essere utilizzato ...