Schiaffo Juve all'Inter: blitz, preso Bremer - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gleison Bremer, 25 anni di Mattia Todisco La battaglia l'ha vinta la Juventus: Gleison Bremer diventerà un giocatore bianconero. Una beffa di mercato per l'Inter, che dopo aver lavorato ai fianchi il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gleison, 25 anni di Mattia Todisco La battaglia l'ha vinta lantus: Gleisondiventerà un giocatore bianconero. Una beffa di mercato per l', che dopo aver lavorato ai fianchi il ...

lacittanews : 19 Luglio 2022 Matthijs de Ligt ha esaudito il suo desiderio di giocare nel Bayern Monaco e ora non sta più nel… - Interismo19 : RT @fanpage: Matthijs de Ligt ha esaudito il suo desiderio, giocare con il Bayern Monaco. Le sue prime parole però sicuramente non faranno… - fanpage : Matthijs de Ligt ha esaudito il suo desiderio, giocare con il Bayern Monaco. Le sue prime parole però sicuramente… - infoitsport : Le prime parole di de Ligt, uno schiaffo alla Juve: Il Bayern è diverso, io so giocare la palla - juve_passion20 : -