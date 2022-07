Perché Forza Italia e Lega potrebbero non votare la fiducia a Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il discorso in Aula al Senato, Lega e Forza Italia potrebbero anche decidere di non votare la fiducia al presidente del Consiglio Mario Draghi. E’ quanto trapela da alcuni parlamentari dei due partiti di centrodestra, che, non è un... Leggi su europa.today (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il discorso in Aula al Senato,anche decidere di nonlaal presidente del Consiglio Mario. E’ quanto trapela da alcuni parlamentari dei due partiti di centrodestra, che, non è un...

Il 'tesoro' di Salvini e della Lega in un labirinto di conti e numeri ...9 milioni di euro resta la forza politica preferita dai contribuenti italiani. Alti per Salvini gli ... Perché i due patrimoni sommati danno ancora un profondo rosso di 8 milioni di euro, e i 18 milioni ...