Nina Senicar, le nozze segrete in Toscana: i dettagli del matrimonio con Jay Ellis (Di mercoledì 20 luglio 2022) La loro storia va avanti già da tanti anni, e dal loro amore è nata la piccola Nora Grace: a suggellare il legame tra Nina Senicar e Jay Ellis mancavano solo le nozze, che sono arrivate a sorpresa. Il 9 luglio la modella serba e l'attore americano hanno pronunciato il fatidico sì in Italia, per la precisione in Toscana, ma lo hanno annunciato soltanto adesso su Instagram, con una foto romanticissima. Nina Senicar e Jay Ellis, le nozze segrete in Toscana Nina Senicar e Jay Ellis si sono sposati: la celebrazione è avvenuta il 9 luglio, ma la coppia ha diffuso la notizia solo adesso, a distanza di qualche settimana dal lieto evento. Gli sposi hanno voluto ...

