Napoli, una delle vittime colpita per caso: stava montando una zanzariera (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Contrariamente a quanto appreso in un primo momento da ambienti investigativi Antimo Imperatore, una delle due vittime del duplice omicidio di Ponticelli, non apparteneva a nessun clan camorristico. Era noto nel quartiere perché faceva piccoli lavoretti a domicilio; forse si trovava in quell’appartamento (è stato ucciso sull’uscio) proprio perché stava montando una zanzariera. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Contrariamente a quanto appreso in un primo momento da ambienti investigativi Antimo Imperatore, unaduedel duplice omicidio di Ponticelli, non apparteneva a nessun clan camorristico. Era noto nel quartiere perché faceva piccoli lavoretti a domicilio; forse si trovava in quell’appartamento (è stato ucciso sull’uscio) proprio perchéuna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

RealPiccinini : Felice di annunciare il rinnovo con @PrimeVideoIT ?? Ci aspetta un’altra Champions ‘ccezionale ?? Felice anche di tor… - sscnapoli : ?? Giuntoli “Costruiremo una squadra di valore, il Napoli è un club virtuoso che vuole vincere” ??… - trash_italiano : Durante uno shooting a Napoli, le attrici e modelle Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, vengono fermate da una suora… - jescejuorn : RT @Danila0909: Ora non è per fare paragoni o per mettermi in polemica con gli interisti (per carità ??), ma se l'Inter si lascia 'scappare'… - isyourboyrian : RT @MatteoSorrenti: •#Ounas vicino al Bologna •Napoli in vendita agli arabi 19 luglio 2022, potrebbe essere una data storica. MA STIAMO C… -